Курган, 1 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Курганской области практически всё готово к проведению Всероссийской переписи населения. Она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает региональный оперативный штаб.

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Отмечается, что впервые переписаться можно дистанционно, на портале Госуслуг. Кроме того, переписные участки также будут работать в многофункциональных центрах (МФЦ). К тем, кому удобна традиционная форма, переписчики придут на дом.

Для соблюдения противоэпидемических мер каждый переписчик будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. Также у каждого переписчика будут удостоверения, шарф и портфель с символикой переписи, планшет.

Курганцам предстоит ответить на 33 вопроса о социально-демографических характеристиках (пол, возраст, гражданство и так далее) и жилищных условиях. Все данные записываются со слов человека, документы не нужны.