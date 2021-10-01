Уфа, 1 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Среди заболевших пациентов доля привитых от COVID-19 составляет менее одного процента в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в регионе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, всего с начала прививочной кампании в Башкирию поступило 1 759 308 доз вакцины от COVID-19.

«С начала сентября с возвращением людей в учебные и трудовые коллективы после летних отпусков и каникул эпидемиологи фиксируют рост заболеваемости, в том числе среди школьников до 14 лет и пожилых людей старше 65 лет. Причём особенно тяжело болеют те, кто не вакцинирован. При этом среди заболевших доля привитых пациентов — менее одного процента», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 сентября в республике за сутки выявили 420 носителей коронавируса.