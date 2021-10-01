Токио, 1 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Японский композитор Юдзо Косиро прокомментировал недавний релиз игры Actraiser Renaissance. Об этом 30 сентября сообщает портал GamesRadar.

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Косиро отметил, что игра хорошо продаётся и выразил надежду, что её успех позволит возродить другие франшизы японской студии Quintet, которая выпустил ряд известных игр для консоли SNES (Super Nintendo Entertainment System), таких, как Soul Blazer, Illusion of Gaia, Robotrek и Terranigma. Отметим, что Юдзо Косиро является автором саундтрека как оригинальной Actraiser, так и Actraiser Renaissance.

https://twitter.com/yuzokoshiro/status/1443145799144075264

Напомним, игра Actraiser вышла на SNES 16 декабря 1990 года, в качестве её издателя выступила компания Square Enix. Последние игры студия Quintet выпустила на PlayStation 2, в сети нет точных сведений о том, была ли она впоследствии закрыта. Разработкой Actraiser Renaissance занимались Square Enix и Sonic Powered.