Южно-Сахалинск, 1 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Спасатели объявили экстренное предупреждение в связи с надвигающейся непогодой на Курильские острова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в региональном управлении МЧС.

Дождь

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По информации «Сахалинского УГМС», в выходные дни 2−3 октября на Курилах будет действовать тайфун МINDULLE — пройдут сильные дожди, ветер усилится до 15−20 м/с. Ночью 4 октября порывы ветра будут достигать 25−30 м/с. В первый рабочий день недели тайфун отступит на Камчатку и погода улучшится — осадки прекратятся. Температура воздуха днём на Курилах составит 4…9°С, на юге потеплеет до 12…16°С.

На остальной территории Сахалина возможны в выходные дни незначительные осадки. В субботу, 2 октября, в Южно-Сахалинске пройдёт дождь. С понедельника, 4 октября, погода в островном регионе начнёт улучшаться.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток опять ушёл под воду — 29 сентября с утра шёл сильный дождь, и город затопило — ливневые канализации не справились с объёмом воды.