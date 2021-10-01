Озёрск, Челябинская область, 1 октября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Глава Озёрска Челябинской области Евгений Щербаков заразился коронавирусом. Об этом он сам написал на странице в социальной сети.

Коронавирус

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«Сегодня после обеда почувствовал боль в горле. Сдал ПЦР — положительный. Ухожу лечиться», — сказал чиновник.

Он также порадовался, что ранее сделал прививку от COVID-19. Болезнь протекает без сложных симптомов. Также мэр призвал граждан беречь себя, своих близких и не расслабляться. «COVID никуда не отступил», — подчеркнул градоначальник.