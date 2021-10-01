Абакан, 1 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Информация о попытке похищения ребёнка в Абакане (Хакасия) не подтвердилась. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьница

29 сентября житель Абакана сообщил в правоохранительные органы о попытке похищения его 12-летней дочери неизвестным мужчиной. По данному факту организовали проверку.

Установлено, что вечером 28 сентября девочка сказала родителям о том, что около школы к ней подошёл неизвестный мужчина и, взяв за руку, попытался посадить в машину. Школьница убежала.

В результате проверки данные о попытке похищения не подтвердились.

«В ходе дачи объяснения в присутствии законного представителя девочка сообщила о том, что придумала вымышленную историю, получив плохие отметки в школе», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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