Горно-Алтайск, 1 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В результате крупного ДТП в столице Республики Алтай Горно-Алтайске с участием трёх автомобилей пострадал человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 29 сентября.

МВД по Республике Алтай ДТП в Горно-Алтайске

По предварительным данным, 34-летний житель села Майма за рулём Toyota Echo, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и, уходя от столкновения, допустил выезд на встречную полосу, где врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 54-летний односельчанин.

«От удара Toyota Echo отбросило на стоящий на перекрестке автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 55-летний житель Улаганского района», — отметили в ведомстве.

С полученными травмами в больницу обратилась пассажир Chevrolet — 58-летняя жительница села Майма. Однако госпитализация ей не потребовалась. Против виновника аварии возбуждено дело об административном правонарушении.

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