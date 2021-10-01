Благовещенск, 1 октября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Благовещенский городской суд вынес приговор бывшей сотруднице управления Росреестра, которая получила более 1,5 млн рублей взяток за ускоренную регистрацию сделок с недвижимостью. Женщину отправят в исправительную колонию на семь лет и два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка

Читайте также: В Приамурье две сотрудницы Росреестра попались на взятке

За каждую услугу работница Росреестра получала от двух до десяти тысяч рублей. 1,5 млн рублей она заработала таким образом за четыре года — с 2015 до 2019. Приговор женщине вынесли по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя).

Как сообщало ИА REGNUM, изначально в Приамурье в получении взяток подозревали двух сотрудниц Росреестра. Предполагалось, что в общей сложности они «заработали» на взятках более 200 тыс. рублей.