Кемерово, 1 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на утро сегодня, 1 октября, за прошедшие сутки выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев.

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«Новокузнецк — 26, Кемерово — 22, Белово — 18, Междуреченск — 15, Юрга — 12, Прокопьевск — 11, Калтан — десять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Осинники — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Киселевск — шесть, Тисульский МО — пять, Гурьевский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Тяжинский МО — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Мариинский МО — два, Полысаево — один, Тайга — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Промышленновский МО — один, Таштагольский МР — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 165 пациентов выздоровели, пятеро скончались.