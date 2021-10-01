Уфа, 1 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Нарастить темпы вакцинации в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба региона. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Сообщается, что Хабиров побывал в Республиканском клиническом инфекционном центре, который расположен в Уфимском районе и увидел, что пациенты с COVID-19 тяжело болеют.

«Причём в основном все они не вакцинировались от COVID-19. В целом по республике мы фиксируем замедление прививочной кампании. К 1 октября нужно было вакцинировать не менее 80 процентов жителей Башкортостана, а по факту прививку сделали чуть более 50 процентов. То есть мы, по сути, не выполняем план. А это не просто абстрактные цифры, а точный математический расчёт. Лишь достигнув установленных показателей, мы придем к коллективному иммунитету и сможем вернуться к нормальной жизни», — приводит пресс-служба его слова.

В результате глава республики поручил чиновникам предложить меры по увеличению темпов вакцинации, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима и профилактикой в учреждениях спорта, культуры и общественном транспорте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 сентября прививку от COVID-19 в Башкирии получили 1 282 792 человек.