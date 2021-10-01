Пермь, 1 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанут двое горожан. Они обвиняются в мошенничестве и причинении значительного ущерба, сообщает краевая прокуратура.

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Потерпевшими по делу проходят 27 человек, а ущерб оценивается в более чем 2 млн рублей. Злоумышленники, используя крупные интернет-сервисы для размещения объявлений о покупке либо продаже товаров и недвижимости от частных лиц, находили объявления о продаже домов, затем звонили продавцу, информируя об ошибочном переводе денег за объект, и просили вернуть средства. Для придания большей убедительности мужчины заявляли, что перевели деньги с карты своих престарелых родственников.

Обманутые граждане переводили свои деньги на номер телефона либо на банковский счет мошенников. В ближайшее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.