Белвью, США, 1 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Valve анонсировала фестиваль цифровых версий настольных игр Digital Tabletop Fest. Трейлер был опубликован 30 сентября на YouTube-канале сервиса Steam.

Иван Шилов ИА REGNUM «Настольные игры»

Организаторы отметили, что в этом году они сделают упор на ролевые игры. Digital Tabletop Fest начнётся с распродаж, акция стартует 21 октября 2021 года. Трансляции в рамках фестиваля начнутся 22 октября, в 20:00 по московскому времени.

В первом часовом стриме примет участие эстонский геймдизайнер и сценарист Роберт Курвиц (Disco Elysium), следующие трансляции будут посвящены играм по вселенным D&D, Greedfall, Game of Thrones: The Board Game и другим. Завершится Digital Tabletop Fest 24 октября 2021-го.

Напомним, предыдущий фестиваль Digital Tabletop Fest прошёл в онлайн-формате в период с 21 по 26 октября 2020 года. В прошлый раз организаторы сделали упор на трансляции, в рамках которых разработчики играли в свои игры и рассказывали о них геймерам.