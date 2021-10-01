Улан-Удэ, 1 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 1 января 2021 года на учёте в региональном отделении Пенсионного фонда РФ состояли 261,8 тыс. человек. 202 тыс. из них пенсии получали по старости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». реж Михаил Цехановский. 1950. СССР Старик с неводом

Для большинства пожилых жителей республики пенсия является основным источником дохода. Средний размер пенсии составил 14,7 тыс. рублей.

«Многие пожилые люди, выходя на пенсию, продолжают трудиться. Доля работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости, в общем числе пенсионеров составила на 1 января 2021 года 20,2%», — добавили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, что 20% жителей республики или 197,2 тыс. человек старше трудоспособного возраста. Из них доля мужчин составляет 29,9%, женщин — 70,1%.