Буэнос-Айрес, 1 октября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Кассационный суд подтвердил законность приговоров, которые в 2018 году были вынесены в Аргентине двум бывшим руководителям местного филиала американского автомобилестроительного концерна Ford Motor, осужденным за преступления против человечности в годы военной диктатуры к 10 и 12 годам тюрьмы. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.

Давид Альфаро Сикейрос. Пытка. 1930

пресс-служба правительства Аргентины «Федеральный кассационный суд по уголовным делам подтвердил обвинительный приговор двум экс-руководителям Ford Motor Argentina Эктору Сибилье и Педро Мюллеру за преступления против человечности, жертвами которых стали 24 работника во время последней диктатуры».

В декабре 2018 года бывшего руководителя производственного отдела филиала Педро Мюллера и экс-главу службы безопасности Эктора Сибилью признали виновными в похищении и пытках 24 рабочих завода Ford Motor, расположенном в городке Пачеко в провинции Буэнос-Айрес. Преступления топ-менеджерами были совершены в годы военного режима 1976−1977 годов. В настоящее время Мюллеру 90 лет, Сибилье — 95 и они содержатся под домашним арестом.

В заявлении правительства отмечается, что данный приговор является первым в Аргентине в отношении топ-менеджеров, возглавлявших международную компанию «в годы государственного терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в преступлениях против человечности в годы правления военной хунты в Аргентине бывший офицер ВМС Гонсало Санчес экстрадирован в Буэнос-Айрес из бразильского города Рио-де-Жанейро.

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