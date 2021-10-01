Якутск, 1 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Якутянам вернули 255 млн рублей долгов по зарплате благодаря прокуратуре. Всего надзорное ведомство выявило задержки оплаты туда на 267,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии. Такой долг накопился за восемь месяцев 2021 года.

Цитата из видео. В Сургуте работники нефтесервисного предприятия пожаловались на полугодовую задержку зарплаты

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«Для восстановления прав граждан принято около 3,2 тыс. мер прокурорского реагирования. В судебном порядке защищены права свыше 2,5 тыс. работников. По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 300 лиц», — отметили в прокуратуре.

В результате разбирательств зарплаты получили более трёх тысяч якутян, надзорное ведомство возбудило девять уголовных дел. В том числе ведётся следствие в отношении СХПК «Болугур», ООО «Авангард», ООО «Сандалы» и ОАО «Дороги Усть-Алдана».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий Охи возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы работникам в течение более двух месяцев. Следователи уверены, что у предприятия была финансовая возможность осуществлять все выплаты в срок, но перед коллективом накопилась задолженность на сумму более 3 млн рублей.