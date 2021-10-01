Пермь, 1 октября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется 53-летний местный житель. Он обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности восьмилетней девочки, сообщает СУ СКР по региону.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Автобусная остановка

По данным следствия, в июне 2021 года в дневное время пьяный мужчина пришел на остановку общественного транспорта, где находился ребенок. Девочка возвращалась на автобусе домой. Пермяк совершил насильственные действия сексуального характера. Преступные действия пресекли находящиеся на остановке очевидцы.

Мужчине инкриминируют преступление по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»).