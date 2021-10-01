Екатеринбург, 1 октября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Пропавшие в Свердловской области неделю назад две 14-летние школьницы найдены. Они находились в Челябинске, пишут СМИ.

Цитата из а/ф «Город, в котором меня нет». реж Томохико Ито. 2016. Япония Поиск

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал журналистам, что их заметили в одном из кафе. Как сообщает E1.ru, по предварительным данным, девочек подобрал некий мужчина, для которого они придумали душещипательную историю. Якобы он их пожалел, дал им тёплую одежду и снял жильё в Челябинске.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства девчачьих приключений. Отметим, о пропаже детей стало известно неделю назад. Их поисками занимались полицейские и добровольцы.