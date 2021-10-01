Горно-Алтайск, 1 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Республике Алтай проживает более 30,6 тыс. человек в возрасте от 60 до 75 лет. Из них мужчины составляют 41,2% или 12 630 человек, женщин — 58,8% или 18 043, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Misanec.ru Пенсия

Три четверти пожилых жителей региона проживают в сельской местности. 25,6% пенсионеров являются жителями города Горно-Алтайска.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, средний размер пенсии по старости на 1 июля 2021 года составил 15 096 рублей. Это на 6,2% больше, чем в прошлом году. Однако с учётом индекса потребительских цен, реальная пенсия за год выросла лишь на 0,5%.

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