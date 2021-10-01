Вашингтон, 1 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Смелыми фотографиями с побережья Тихого океана отметила своё освобождение из-под опеки отца американская певица Бритни Спирс. Публикация вышла 30 сентября в Instagram поп-дивы.

Instagram.com britneyspears Бритни Спирс

На фотографиях 39-летняя Спирс предстала перед поклонниками в обнажённом виде. Фанаты предположили, что таким образом певица обозначила обретение свободы после снятия с неё опеки её отца, Джэми Спирса. Певица находилась под опекой 13 лет, при этом опекун имел право жёстко регламентировать доступ к деньгам, переговоры, заключение договоров и встречи с собственными детьми певицы.

Фотографии певицы за короткое время набрали около полутора миллионов отметок «нравится». Большинство комментаторов одобрительно отнеслось к публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отец певицы Бритни Спирс был по решению суда в Лос-Анджелесе отстранён от опекунства над поп-исполнительницей, которое продолжалось 13 лет.