Москва, 1 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Волны коронавируса, которые последуют после текущей, в России переживут в относительно лёгкой форме. Об этом ТАСС заявил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

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«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев», — сказал Тимаков.

По его словам, текущая, третья волна коронавируса, «ещё идет, она началась в июне и продолжается».

Тимаков отметил, что сокращение числа выявленных случаев заражения коронавирусом начнётся в ноябре, а в середине декабря ситуация придёт к стабилизации: «В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество [заболевших COVID-19], вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны».