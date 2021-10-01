Пермь, 1 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Ильинском городском округе Пермского края произошел смертельный пожар в частном доме. Жертвами стали две детей 2008 и 2011 года рождения, сообщает СУ СКР по региону.

59.mchs.gov.ru Пожар

По факту ЧП с гибелью детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По данным следствия, вечером 30 сентября в деревне Новая Каменка двое детей находились в доме без присмотра взрослых. В это время произошёл пожар, во время которого детям спастись не удалось.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, на тушение открытого горения потребовался почти один час. В ликвидации пожара задействовали 39 человек и 13 единиц техники.