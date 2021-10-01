Курган, 1 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Курганский городской суд гособвинение внесло предложение признать бывшего первого заместителя главы региона Сергея Пугина виновным в эпизодах со взятками и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в три миллиона рублей. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Для другого фи гуранта коррупционного дела — бывшего главы Шадринского района Владимира Осокина — прокуратура запрашивает четыре года колонии общего режима, для его бывшего заместителя Вячеслава Рознина — три года колонии. Заседание суда состоится 14 октября.

Напомним, по версии следствия, в период 2018 — 2019 годов будучи главой Шадринского района Владимир Осокин в сговоре с тогдашним заместителем губернатора Курганской области Сергеем Пугиным и своим заместителем Вячеславом Розниным, организовали подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика ООО «Мультипласт».

Зная о невыполненных подрядчиком работах и непоставленном оборудовании по объектам строительства в сёлах Мальцево и Верхозино Шадринского района, чиновники произвели их полную оплату. Меж тем строительство объектов до настоящего времени не завершено, а федеральные деньги, перечисленные ООО «Мультипласт», были частично похищены.