Токио, 1 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Не менее 126 авиарейсов отменены в аэропорту Ханэда в Токио из-за мощного тайфуна «Миндул», который движется вдоль побережья Японии. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе токийской воздушного гавани.

(сс) Jetstar Airways Самолет в аэропорту Токио

Из-за стихии также приостановлено паромное сообщение в Токийском заливе. Кроме того, как передает телеканал NHK, власти перекрыли несколько прибрежных участков трассы между Токио и городом Нагоя.

В городе Кацуура в японской префектуре Тиба около семи тысяч человек получили рекомендацию покинуть дома из-за ливней и угрозы схода оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября вблизи западного побережья Африки в Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Виктор».