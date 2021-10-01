Москва, 1 октября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Пожилые лица находятся в зоне особого риска в условиях пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Люди пожилого возраста — в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные осложнения могут привести «к самым печальным исходам».

В ведомстве напомнили, что с помощью прививки можно защититься от необратимых последствий COVID-19 и тяжёлого течения болезни. Там также подчеркнули, что пожилые люди благодаря специфике организма переносят вакцину легко и без побочных эффектов, а прививаться им можно даже с хроническими болезнями, но главное, чтобы эти болезни не были в фазе обострения.