Новосибирск, 1 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) заключила многомиллионный контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания общежития Сибирского института управления в Новосибирске, передаёт ИА REGNUM.

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За 11 млн рублей ООО «КТБ Проект» обязалось выполнить работы до 17 февраля 2022 года. Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков составляет 30% от цены.

Общежитие, которое планируется капитально отремонтировать, находится на улице Мичурина, 5, в Новосибирске.

По данным ЕГРЮЛ, компания-подрядчик создана в феврале 2014 года в Москве. В марте 2021 года у фирмы сменились владельцы. Директору Александру Луценко принадлежит 24,75%. Ещё столько же у Алексея Болгова, Михаила Бабина, АО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» и 1% у Александра Никитина.

По открытым данным, ООО «КТБ Проект» было исполнителем свыше 25 госконтрактов на общую сумму более 408 млн рублей.