Улан-Удэ, 1 октября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Глава Баунтовского эвенкийского района Бурятии Николай Ковалёв заявил приходе четвёртой волны коронавируса. В связи с ростом заболеваемости, учащиеся двух школ отправлены на «дистанционку», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Багдаринская средняя школа и Багдаринский эвенкийская школы, а также учреждения дополнительного образования села Багдарин и посёлка Маловский закрыты с 1 по 10 октября. В зависимости от эпидситуации, дистанционный режим может быть продлён.

При этом власти рекомендовали руководителям школ рассмотреть возможность проведения консультаций в очном режиме для учащихся 9 и 11 классов.

«Отделу МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району усилить контроль за больными и контактными, находящихся на самоизоляции», — отметили в администрации.