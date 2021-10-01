Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В бразильском городе Рио-де-Жанейро открыли памятник начальнику первой русской экспедиции в Антарктиду в 1819—1821 годах Фаддею Беллинсгаузену. Об этом РИА Новости заявила сотрудница института Беринга-Беллинсгаузена Габриэла Касуло.

Fish.gov.ru Граффити с портретами руководителей Первой русской антарктической экспедиции 1819−1821 годов — Ивана Крузенштерна, Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена

«Памятник установлен по случаю 200-летия экспедиции, хотя сроки пришлось сдвинуть с начала года из-за пандемии COVID-19», — сказала Касуло.

Именно к берегам Рио в 1821 году причалил корабль Беллинсгаузена. Памятник установлен неподалёку от гавани Глория и аэропорта Сантоса-Дюмона.