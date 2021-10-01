Канберра, , 06:44 — REGNUM Переговоры о свободной торговле с Австралией отложил Евросоюз из-за скандала с подлодками. Об этом 1 октября сообщило издание Australian Financial Review.

Флаг Австралии DO'Neil

Двенадцатый раунд переговоров между Евросоюзом и Австралией был намечен на октябрь, но в Еврокомиссии подтвердили, что переговоры не могут состояться из-за ряда нерешённых вопросов. Один из наблюдателей, близких к процессу переговоров, подтвердил информацию о том, что причиной переноса переговоров стал скандал с поставками французских подлодок.

Австралийский министр торговли Дэн Техан, прибывший в Европу для консультаций с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что Канберра будет исходить не из отмены, а из переноса даты переговоров.

Напомним, Австралия, США и Великобритания заключили союз в области обороны и безопасности AUKUS. Одновременно Австралия заявила об отмене соглашения по поставкам французских субмарин на общую сумму 56 миллиардов евро. Во Франции данное решение подвергли жёсткой критике, а госсекретарь при МИД страны Клеман Бон усомнился в том, что ЕС будет вести дальнейшие переговоры о свободной торговле с Австралией после подобного подрыва в отношениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сроки возвращения в Австралию французского посла, отозванного из-за скандала со срывом оборонного заказа, не определены.

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