Москва, , 06:55 — REGNUM Избранная в Госдуму РФ по спискам партии «Новые люди» экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала размер своей новой зарплаты. Она будет получать около 380 тыс. рублей в месяц, написала депутат на своей странице в Instagram.

Сардана Авксентьева Якутск.рф

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«А ещё зачем-то мне выдали служебный смартфон, теперь я обладательница двух китайских телефонов. И мой старенький Хуавей прекрасен. Кстати, служебное жилье мне не нужно — в 2016 году мы купили в ипотеку однокомнатную квартиру в Новой Москве, так что нам есть где жить», — написала Сардана Авксентьева.

Она также отметила, что депутатам Госдумы предоставляется возможность пользоваться бесплатным транспортом: машину можно вызвать с автобазы при необходимости. Этой услугой Сардана Авксентьева пока не пользовалась потому, что «не любит пробки».

Как сообщало ИА REGNUM, от Якутии в Государственную думу РФ VIII созыва прошли депутаты от четырёх партий. «Единую Россию» в федеральном парламенте продолжит представлять Галина Данчикова, «Справедливую Россию — за правду» — Федот Тумусов. Впервые избраны в Госдуму экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди») и депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов (КПРФ).