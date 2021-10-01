Буэнос-Айрес, 1 октября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Аргентинский кассационный суд подтвердил законность приговоров двум экс-главам местного филиала американской компании Ford, которые были осуждены на 10 и 12 лет заключения за преступления против человечности в период диктатуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Аргентины.

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«Федеральный кассационный суд по уголовным делам подтвердил обвинительный приговор двум экс-руководителям Ford Motor Argentina Эктору Сибилье и Педро Мюллеру за преступления против человечности, жертвами которых стали 24 работника во время последней диктатуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это был первый в стране приговор топ-менеджерам, которые руководили международной компанией в период государственного терроризма.

Бывший глава отдела производства Ford Motor Argentina Педро Мюллер и экс-руководитель службы безопасности компании Эктор Сибилья были признаны виновными в похищениях и пытках 24 рабочих завода Ford в городке Пачеко в провинции Буэнос-Айрес в 1976—1977 годах. Решение суда было оглашено в декабре 2018 года. На данный момент Мюллеру 90 лет, а Сибалье — 95 лет.