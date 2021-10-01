Кызыл, 1 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 208 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

По ситуации на 1 октября, в стационарах Кызыла лечатся 303 пациентов, в том числе 27 детей и 18 беременных женщин. Состояние 65 больных оценивается, как тяжёлое. 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 12, стационарное — 245 человек. На учете Центра амбулаторной ковид-диагностики и лечения состоит 261 больных. Свободный коечный фонд составляет 10,9% из 340 коек», — добавили в минздраве.