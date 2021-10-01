Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Посадку на воду в Атлантическом океане вблизи побережья штата Флорида (США) совершил грузовой космический корабль Dragon, сообщила на своей странице в Twitter 30 сентября американская компания SpaceX.

Грузовой корабль Dragon NASA

Аппарат доставил на Землю с Международной космической станции (МКС) около 2,9 тонны грузов, включая образцы материалов, используемых для научных исследований. 30 августа Dragon доставил на станцию различное оборудование для проведения исследовательских работ, в том числе приборы, а также различные вещества, которые используются для защиты от радиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи объявила, что первая южнокорейская космическая ракета-носитель «Нурихо» будет запущена 21 октября с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее назвали дату запуска собственной первой ракеты-носителя