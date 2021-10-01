Находка, Приморский край, 1 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В посёлке Врангель Приморья около школы №18 был замечен 1 октября мужчина с ружьем — на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

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«По сообщениям родителей учеников школы №18 около школы был замечен мужчина с ружьем. Ведется проверка», — написал телеграм-канал «Виртуальная Находка».

К школе съезжаются родители учеников. Сообщается, что мужчина или их было двое, скрылись.

Уже опубликованы фото человека в бейсболке, майке с рюкзаком и оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 30 сентября сотрудники ФСБ предотвратили теракт — его готовил один из лидеров местных неонацистов «Правые Приморья».