Якутск, 1 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Почти полностью сохранившийся лук центральноазиатского типа обнаружили на раскопках археологи Якутии. Оружие, которым пользовались в средние века, лежало рядом с останками человека, обнаруженными возле реки Суола, написал телеграм-канал PRanya Якутия.

Археология

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«Одежда его истлела, седло развалилось, железная посуда рассыпалась. Но нам очень повезло. Тяжесть грунта смяла стенку гроба, которая накрыла собой самое ценное, что было в этом захоронении — оружие. Химические элементы, выделяемые при разложении тела, практически его не коснулись. И теперь на наших руках сохранившийся почти целиком экземпляр крайне редкого для археологии Якутии композитного (из дерева и рога) лука центральноазиатского («монгольского») типа, сведения о котором иногда встречаются в архивных данных и исторических преданиях», — рассказал археолог, младший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Денис Петров.

По его словам, описание такого лука есть в документах, датированных 1674 годом. В том числе лук «…костяной с сагадаком и стрелами» был у ботурусского тойона (вождя) Нирагая Молтонина. Археолог надеется, что вместе с коллегами сможет сделать полноценную реконструкцию этого вида оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, группа археологов Московского государственного университета имени Ломоносова возобновила исследование стоянки древних людей Диринг-Юрях в Якутии. Ранее там были обнаружены обломки со следами человеческой деятельности. Предполагается, что их оставили люди, живущие в эпоху раннего палеолита.