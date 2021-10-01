Мадрид, 1 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Испанская организация Nueva Vida принесла свои извинения российским соотечественникам за пиар-акцию с упоминанием имён русских девушек в «меню» проституток. Об этом сообщает в своём аккаунте в Facebook посольство России в Испании.

Efraimstochter Флаг Испании

«В результате совместных усилий, предпринятых посольством России в Испании, представительством Россотрудничества и Союзом организаций российских соотечественников Испании и Андорры, директор некоммерческой организации Nueva Vida Х. Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принёс свои извинения, и сообщил о решении убрать ранее размещённые в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имён русских девушек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным также благодаря «неравнодушию российских соотечественников, проживающих в Испании, которые сигнализировали о недопустимости подобных PR-акций с российскими коннотациями».

Ранее в посольстве назвали провокационной рекламу с упоминанием имён русских девушек.