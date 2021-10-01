Бразилиа, 1 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Памятник русскому мореплавателю, начальнику первой русской экспедиции к берегам Антарктиды адмиралу Фаддею Беллинсгаузену был официально открыт в Рио-де-Жанейро. Об этом 1 октября рассказала сотрудница института Беринга-Беллинсгаузена (IBBA) Габриэла Касуло в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Памятник был установлен по случаю 200-летия экспедиции к берегам Антарктиды, хотя сроки официального открытия были сдвинуты в связи с пандемией COVID-19. Скульптура работы Алексея Леонова была установлена на месте, где два века назад причалил корабль российской экспедиции.

Статуя мореплавателю установлена в одном из самых знаковых мест города, недалеко от гавани для яхт и катеров и аэропорта Сантоса-Дюмона. Памятник стоит на фоне горы Сахарная голова и устья залива Гуанабара. Отсюда в ноябре 1819 года Беллинсгаузен отправился к берегам Антарктиды. Именно в Рио-де-Жанейро корабль мореплавателя сделал остановку перед броском на юг, к неизвестному пока Белому континенту.

На открытии памятника присутствовали посол России в Бразилии Алексей Лабецкий, консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков, представители местных властей и военно-морского флота.