Владивосток, 1 октября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Аграрии в Приморье собрали с полей почти 45 тыс. тонн картофеля — 70% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе краевого правительства.

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Больше всего картофеля собрано в Уссурийском и Октябрьском округах. Работы ещё на полях продолжаются.

Н 1 октября убрано почти 2,3 тыс. га — 70% от плана. По сравнению с 2020 годом, сельхозпроизводители увеличили валовой сбор картофеля на 71%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье собрали с полей почти 6 тыс. тонн арбузов и 200 тонн дынь — основной урожай ежегодно приходится на Спасский район.