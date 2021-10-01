Якутск, 1 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В селе Крест-Хальджай Томпонского района Якутии дети из школьного интерната заболели COVID-19. Сейчас они находятся на обследовании, сообщила 1 октября на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

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"На особом контроле у нас Крест-Хальджай Томпонского района, в котором непосредственно есть ситуация в школьном интернате. В настоящий момент дети находятся на обследовании», — сказал Ольга Балабкина.

Она также акцентировала внимание на рекомендации переводить беременных женщин на удалённый режим работы, и рассказала о проблемах, связанных с возникновением внутрисемейных очагов COVID-19. Самой сложной Ольга Балабкина назвала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Мегино-Кангаласском районе, где из-за сильного прироста количества заболевших открывают дополнительные стационары, в том числе в интернатах. Чистыми, без COVID-19 остаются только северные районы Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии зафиксировано очередное увеличение количества жителей, за сутки заразившихся COVID-19. Их число достигло 215 (днём ранее — 205).