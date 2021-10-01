Хабаровск, 1 октября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. На Амуре за время лососевой путины инспектора рыбоохраны Росрыболовства задержали две группы браконьеров, ущерб от незаконной деятельности которых превысил 5,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального агентства.

Браконьерство

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Инспектора задержали группу браконьеров из восьми человек, у которой были изъяты 940 хвостов кеты. Сумма ущерба составила 5,43 млн рублей. Материалы дела переданы в ФСБ России.

Ещё двух браконьеров задержали с 51 хвостом кеты. В данном случае ущерб оценили в 204,9 тыс рублей. Материалы дела переданы в МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее острая ситуация с браконьерством водных биологических ресурсов сложилась на Дальнем Востоке в трёх региона — на Сахалине, в Бурятии и Хабаровском крае, об этом в ходе заседания Совета безопасности РФ, которое состоялось в Южно-Сахалинске 29 сентября, заявил Николай Патрушев, написалоИА «Сах.ком».