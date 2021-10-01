Владивосток, 1 октября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Приморья, которого обвиняют в 15 эпизодах получения взяток, мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, с 2018 по 2020 год фигурант, будучи чиновником, получал от представителей коммерческих структур лично и через трёх посредников взятки от 40 тыс. до 200 тыс. рублей за положительное решение вопросов, связанных с выдачей, получением, продлением срока лицензии на розничную продажу алкоголя, а также за не привлечение предпринимателей к административной ответственности за нарушения в сфере розничной торговли при обороте алкогольной продукции.

Обвиняемый также получил 40 тыс. рублей через посредника за решение вопроса, который в его должностные обязанности не входил, при этом деньги оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Три посредника также обвиняются в нескольких эпизодах передачи взяток.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке по ходатайству следствия 30 сентября суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику МЭО ГИБДД УМВД России по Приморью, а также ещё четырем фигурантам уголовного дела, остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.