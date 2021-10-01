Вашингтон, 1 октября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Встречу с послом Франции в США Филиппом Этьеном провел помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Эмили Хорн, распространенном 30 сентября пресс-службой Белого дома.

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Мероприятие прошло в Вашингтоне, куда французский дипломат вернулся из Парижа, где находился для консультаций по поводу кризиса двухсторонних отношений.

Проведение встречи было согласовано 22 сентября в ходе разговора президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона. Салливан одобрил план Этьена, касающийся взаимодействия посольства Франции с представителями ряда американских ведомств. Эти контакты нацелены на продвижение общей повестки двух стран перед встречей Байдена и Макрона в конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры стран ЕС поддержали Париж в разногласиях с Вашингтоном из-за отказа Австралии закупать у Франции подводные лодки.