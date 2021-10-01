Улан-Удэ, 1 октября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Одному из скончавшихся, как отмечается, было меньше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1851.

В ковидных стационарах региона в настоящее время лечатся 525 пациентов, 60 из которых находятся в реанимации. 22 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 1249 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 652 койки: занято — 525, свободно — 127 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,5%», — отметили в оперштабе.