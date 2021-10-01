Селенгинский район, Бурятия, 1 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Бурятии 30 сентября зарегистрирована смертельная авария с участием грузового автомобиля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, на трассе в Селенгинском районе 53-летний мужчина за рулём Mitsubishi Canter не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в легковую Toyota Ist под управлением 43-летней женщины.

«В результате ДТП водитель Toyota Ist скончалась на месте происшествия, водитель Mitsubishi Canter с травмами был госпитализирован медицинское учреждение», — отметили в МВД.