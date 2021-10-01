Токио, , 06:02 — REGNUM Министр обороны Японии Нобуо Киси и глава МИД Тосимицу Мотэги, вероятнее всего, останутся на своих должностях и в правительстве нового премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом со ссылкой на источники 1 октября сообщает газета Nikkei.

Тосимицу Мотэги Go.jp

Издание также полагает, что министерство финансов возглавит Сюнъити Судзуки, который отвечал за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Действующий министр финансов Таро Асо, предположительно, переместится на пост заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Напомним, что 4 октября парламент Японии должен утвердить на посту премьер-министра нового председателя ЛДП Фумио Кисиду. Действующий премьер-министр Ёсихидэ Суга от претензий на председательство в ЛДП отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда сменит Кацунабу Като на посту генерального секретаря правительства нового премьер-министра Фумио Кисиды.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр образования Коити Хагиуда станет генсеком правительства Японии