Владимир, 1 октября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и фуры во Владимирской области. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП

Авария произошла около 02:50 мск на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Гороховецком районе. По предварительной информации, микроавтобус с пассажирами следовал в Чувашию и столкнулся с грузовой фурой МАЗ, стоявшей на обочине шоссе.

Четыре человека погибли на месте происшествия, пятеро, в том числе и водитель микроавтобуса, получили ранения. Одна из пострадавших госпитализирована в тяжёлом состоянии, ещё у четырёх пострадавших состояние средней тяжести.

Движение на автотрассе затруднено, на месте смертельной аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком под Брянском.