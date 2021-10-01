Салехард, , 05:53 — REGNUM Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова покидает пост в связи с избранием депутатом Тюменской областной думы седьмого созыва. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

Ирина Соколова Ynao.er.ru

На протяжении семи лет Ирина Соколова занимала второй пост в правительстве Ямало-Ненецкого округа. После перехода в статус депутата Тюменской облдумы за ней сохраняется статус первого заместителя секретаря ямальского реготделения партии «Единая Россия».

Отметим, что будучи вице-губернатором ЯНАО Ирина Соколова курировала внутреннюю политику, проведение выборов, медиа, ЦУР, общественные объединения и культурно-национальные автономии, защиту коренных малочисленных народов Севера и многое другое.