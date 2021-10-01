Тегеран, 1 октября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, 1 октября сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Их эпицентр находился в 95 км к северо-западу от города Бушер, а очаг залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в крае Самцхе-Джавахетия на юге Грузии, возле границы с Арменией и Турцией, зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4.