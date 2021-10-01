Улан-Удэ, 1 октября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 59 059. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 98 местных жителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 81 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 50 599 пациентов, в том числе 97 за последние сутки. По состоянию на 1 октября, число контактных лиц составляет почти 3 тыс. человек.