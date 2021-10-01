Тегеран, , 08:07 — REGNUM Поздравляя Китайскую Народную Республику с национальным днём, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Иран всегда будет помнить друзей, которые помогали стране в трудные времена. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 30 сентября.

Амир-Абдоллахиан поздравил Китай с национальным днем, высоко оценив тесное сотрудничество и дружбу между двумя странами.

В посте, написанном на китайском языке в Twitter, высокопоставленный иранский дипломат отметил 72-ю годовщину образования Китайской Народной Республики.

«Когда Китай празднует свою 72-ю годовщину основания, мы разделяем радость с нашими китайскими друзьями», — отметил он.

«Мы дорожим нашей дружбой с Китаем. Две страны объединили усилия в борьбе с пандемией коронавируса, совместно построили «Один пояс и один путь» и подписали всеобъемлющий 25-летний план сотрудничества. Все это характеризует связи между двумя древними цивилизациями», — сообщил министр иностранных дел.

Китай отмечает национальный день 1 октября в ознаменование официального провозглашения создания Китайской Народной Республики в 1949 году.