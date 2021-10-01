Тегеран, 1 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. 30 сентября посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан заявил, что предстоящие военные учения вооруженных сил страны направлены на поддержание региональной стабильности и уважение международных границ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бадахшан сделал эти замечания на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Официальные лица придали большое значение расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере и рассмотрели перспективы увеличения объемов плана «природный газ в обмен на электроэнергию».

Обе стороны затронули вопросы региональной безопасности и стабильности. Представители также обсудили текущую ситуацию на автомагистрали Горис-Капан.

Мирзоян проинформировал о ходе строительства альтернативной дороги и автомагистрали Север-Юг. Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес двух стран.